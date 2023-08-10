Обнаружены экосистемы под подводными гидротермальными источниками

Под гидротермальными жерлами Восточно-Тихоокеанского поднятия нашли экосистемы

Международная группа ученых обнаружила новую экосистему в вулканических полостях под гидротермальными жерлами в районе Восточно-Тихоокеанского поднятия у побережья Центральной Америки. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи обнаружили системы проходов, кишащие червями, моллюсками и хемосинтезирующими бактериями. Были найдены свидетельства того, что трубчатые черви способны путешествовать под морским дном, чтобы колонизировать новые места обитания. Трубчатые черви часто населяют гидротермальные источники, однако до сих пор ученые находили очень мало личинок на поверхности дна, что указывало на возможное существование проходов под дном.

Чтобы определить, способны ли черви использовать заполненные водой полости под поверхностью дна, специалисты использовали подводного робота Океанического института Шмидта ROV SuBastian, который установил сетчатые коробки на трещины в земной коре. Через несколько дней в коробках были обнаружены животные, живущие в гидротермальных полостях.

Известно, что когда появляется новый гидротермальный источник, животные колонизируют территорию в течение нескольких лет, и экосистема относительно быстро развивается. Каким образом личинки червей находят новые жерловые поля, ученым пока не известно.