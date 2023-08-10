Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата в президенты страны

Президент Эквадора Лассо подтвердил факт убийства кандидата в президенты страны

Президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил факт убийства кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо. Он также анонсировал начало заседания кабинета безопасности в ближайшие минуты, опубликовав пост в своем Twitter-аккаунте.

«Возмущен и потрясен убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Моя солидарность и мои соболезнования вашей жене и вашим дочерям. Ради вашей памяти и вашей борьбы я заверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным», — написал Лассо.

Действующий президент Эквадора добавил, что организованная преступность в стране зашла слишком далеко, однако виновные ощутят на себе всю тяжесть наказания в соответствии с законом.

На экстренное заседание кабинета безопасности в Каронделете вызвали президента CNE, генерального прокурора штата, председателя национального суда и других представителей власти. Они будут разбираться с происшествием, взбудоражившим страну.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты Эквадора на выборах 2023 года убили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову, в результате происшествия пострадали еще восемь человек.