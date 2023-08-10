Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио убили после предвыборной встречи

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову, пишет газета El Universo.

Гибель кандидата в среду подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо. По его словам, Совет безопасности в ближайшее время проведет встречу в президентском дворце.

«Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным», — отметил Лассо.

По последним данным, как пишут журналисты, восемь человек пострадали в результате происшествия. Полиция ищет стрелявших, близлежащие улицы перекрыты.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место в опросах среди местного населения.

В июле этого года на дом мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна было совершено нападение, его жена и ребенок получили ранения. В момент нападения чиновник находился на рабочем месте. Неизвестные попытались протаранить дом, а затем поджечь его.