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04:23, 10 августа 2023Мир

Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио убили после предвыборной встречи

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову, пишет газета El Universo.

Гибель кандидата в среду подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо. По его словам, Совет безопасности в ближайшее время проведет встречу в президентском дворце.

«Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным», — отметил Лассо.

По последним данным, как пишут журналисты, восемь человек пострадали в результате происшествия. Полиция ищет стрелявших, близлежащие улицы перекрыты.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место в опросах среди местного населения.

В июле этого года на дом мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна было совершено нападение, его жена и ребенок получили ранения. В момент нападения чиновник находился на рабочем месте. Неизвестные попытались протаранить дом, а затем поджечь его.

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    Марина Совина
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