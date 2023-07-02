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09:36, 2 июля 2023Мир

Неизвестные напали на дом французского мэра

Мэр французского города Л’Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил о нападении на его дом

Фото: Jose Hernandez Camera 5 / Shutterstock / Fotodom

На дом мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна совершено нападение, его жена и ребенок получили ранения. Об этом градоначальник рассказал в соцсетях, пишет РИА Новости.

«Этой ночью на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения», — заявил мэр.

В момент нападения чиновник находился на рабочем месте. Неизвестные попытались протаранить дом, а затем поджечь его.
По данным телеканала BFMTV, прокуратура начала расследование по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что число арестованных во время протестов во Франции в ночь на воскресенье, 2 июля, превысило 450 человек. Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания.

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