Число арестованных во время протестов во Франции ночью превысило 450 человек

Le Figaro: во время протестов во Франции в ночь на 2 июля арестовали 486 человек

Число арестованных во время протестов во Франции в ночь на воскресенье, 2 июля, превысило 450 человек. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Ведомство сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности, «за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия».

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему были предъявлены обвинения.

Родителям, чьи несовершеннолетние дети принимают участие в беспорядках, пригрозили уголовной ответственностью. Напоминание о возможном заключении в тюрьме последовало из-за того, что, по данным властей, 30 процентов всех задержанных во время массовых беспорядков являются несовершеннолетними.