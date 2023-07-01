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20:42, 1 июля 2023Мир

Во Франции родителям пригрозили тюрьмой за участие детей в беспорядках

Министр юстиции Франции Дюпон-Моретти пригрозил родителям, чьи дети участвуют в погромах

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во Франции родителям, чьи несовершеннолетние дети участвуют в беспорядках, пригрозили уголовной ответственностью. О таких мерах заявил глава французского Министерства юстиции Эрик Дюпон-Моретти, сообщает телеканал BFM.

Эрик Дюпон-Моретти предупредил, что родители, которые позволяют детям оставаться на улице ночью, участвовать в погромах и иных правонарушениях, могут быть приговорены к лишению свободы сроком до двух лет, а также к штрафу в 30 тысяч евро. «Я хочу еще раз сказать родителям, что они должны заботиться о своих детях!» — сказал министр.

Напоминание о возможном заключении в тюрьме последовало из-за того, что, по данным властей, 30 процентов всех задержанных во время массовых беспорядков являются несовершеннолетними. Дюпон-Моретти добавил, что власти намерены выявлять аккаунты в соцсетях, через которые шли призывы о выходе на улицы. Он напомнил об обязанности компаний предоставлять IP-адреса по запросу суда.

Ранее сообщалось, что за четыре дня массовых беспорядков во Франции были разграблены сотни табачных лавок и продуктовых магазинов. Погромы начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего молодого человека.

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    Екатерина Улитина
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