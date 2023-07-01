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18:57, 1 июля 2023Мир

Сотни табачных лавок и продуктовых были разграблены во Франции

Министр экономики Ле Мэр: сотни табачных лавок и продуктовых были разграблены во Франции

Фото: Donny Jiang / Unsplash

За четыре дня массовых беспорядков во Франции были разграблены сотни табачных лавок и продуктовых магазинов. Об этом сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр на пресс-конференции, которая доступна в его аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Еще слишком рано подсчитывать ущерб, но по меньшей мере 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены», — заявил глава Минэкономики, добавив, что нападению также подверглись торговые центры. Многие торговые точки были сожжены.

По словам Ле Мэра, пострадавшим от насилия продавцам предоставят отсрочку по уплате налогов. Летняя распродажа может быть продлена на неделю.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон перенес визит в Берлин на неопределенное время. Такое решение глава государства принял на фоне событий, начавших происходить в стране после того, как полицейский застрелил 17-летнего молодого человека.

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    Александра Качан
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