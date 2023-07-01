Макрон перенес свой визит в Берлин на фоне беспорядков во Франции

Президент Эммануэль Макрон перенес свой визит в Берлин из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес свой визит в Берлин, намеченный на понедельник, 2 июля. Об этом говорится на сайте президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Встреча была отменена на фоне беспорядков во Франции. «Президент Франции Макрон сегодня поговорил по телефону с федеральным президентом Штайнмайером и проинформировал его о ситуации в своей стране. Макрон попросил отложить запланированный государственный визит в Германию», — говорится в сообщении канцелярии.

В пресс-службе Штайнмайера добавили, что президент Германии сожалеет об отмене визита, но понимает решение Макрона ввиду ситуации во Франции. Штайнмайер выразил надежду на то, что соседней стране удастся в скором времени прекратить насилие на улицах и восстановить социальный мир. Новая дата встречи глав государств пока не назначена.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летнего подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему предъявили обвинения.