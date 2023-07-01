Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 1 июля 2023Мир

Макрон перенес свой визит в Берлин на фоне беспорядков во Франции

Президент Эммануэль Макрон перенес свой визит в Берлин из-за беспорядков во Франции

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес свой визит в Берлин, намеченный на понедельник, 2 июля. Об этом говорится на сайте президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Встреча была отменена на фоне беспорядков во Франции. «Президент Франции Макрон сегодня поговорил по телефону с федеральным президентом Штайнмайером и проинформировал его о ситуации в своей стране. Макрон попросил отложить запланированный государственный визит в Германию», — говорится в сообщении канцелярии.

В пресс-службе Штайнмайера добавили, что президент Германии сожалеет об отмене визита, но понимает решение Макрона ввиду ситуации во Франции. Штайнмайер выразил надежду на то, что соседней стране удастся в скором времени прекратить насилие на улицах и восстановить социальный мир. Новая дата встречи глав государств пока не назначена.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летнего подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему предъявили обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Пробка перед въездом на Крымский мост выросла до девяти километров

    Депутату Рады от партии Порошенко не смогли избрать меру пресечения

    Раскрыты подробности обысков в «ЧВК Вагнер Центре»

    Макрон перенес свой визит в Берлин на фоне беспорядков во Франции

    Кулеба призвал Запад не совершать ошибку Меркель

    Названы районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья летом

    Мэр Лиона попросил помощи полиции из-за беспорядков

    Завершившийся смертью прокурора Чувашии заплыв по Волге сняли на видео

    Эксперты дали советы по восстановлению сил после велопрогулки

    США уличили в давлении на Украину для продолжения боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости