Во Франции полицейскому предъявили обвинения из-за расправы над подростком

Прокурор Нантеры: полицейскому предъявили обвинения за расправу над 17-летним подростком

Полицейскому, застрелившему 17-летнего подростка в Нантере, предъявили обвинения в умышленном убийстве. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на заявление прокурора города.

Прокурор Нантеры во время пресс-конференции рассказал, что, выслушав полицейского и проанализировав имеющиеся в его распоряжении видеозаписи, следователи сочли, что «правовые условия для использования оружия не были соблюдены».

Инцидент произошел утром 27 июня. Уточняется, что полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль и, когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него.

В ходе беспорядков, которые возникли из-за расправы, полиция задержала 150 человек. Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В результате пожара здание частично обгорело. По предварительным данным, в его поджоге участвовали до 50 человек в капюшонах.