Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 29 июня 2023Мир

Во Франции полицейскому предъявили обвинения из-за расправы над подростком

Прокурор Нантеры: полицейскому предъявили обвинения за расправу над 17-летним подростком

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Полицейскому, застрелившему 17-летнего подростка в Нантере, предъявили обвинения в умышленном убийстве. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на заявление прокурора города.

Прокурор Нантеры во время пресс-конференции рассказал, что, выслушав полицейского и проанализировав имеющиеся в его распоряжении видеозаписи, следователи сочли, что «правовые условия для использования оружия не были соблюдены».

Инцидент произошел утром 27 июня. Уточняется, что полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль и, когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него.

В ходе беспорядков, которые возникли из-за расправы, полиция задержала 150 человек. Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В результате пожара здание частично обгорело. По предварительным данным, в его поджоге участвовали до 50 человек в капюшонах.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
    Россияне рассказали о своем отношении к торговым центрам
    69-летняя модель показала лицо без фильтров и вызвала споры в сети
    МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа российской трассе
    Губернатор описал поведение ростовчан в день мятежа фразой «были без мандража»
    В МИД Украины сообщили об активной работе с НАТО по вопросу членства в альянсе
    Шольц заявил об извлеченном из мятежа ЧВК «Вагнер» уроке
    В Финляндии заявили о необходимости укреплять границу с Россией
    В Прибалтике призвали ЕС ужесточить санкции против Минска из-за ЧВК «Вагнер»
    Медики в российском регионе пожаловались на отрицательный рост зарплат
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.