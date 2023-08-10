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12:12, 10 августа 2023Россия

Под Москвой женщина загорелась во время полета на воздушном шаре

«112»: в Подмосковье женщина загорелась во время полета на воздушном шаре

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В подмосковном Раменском женщина загорелась во время полета на воздушном шаре. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, пострадавшую доставили в больницу с ожогами 32 процентов тела — пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бедра.

Cупруг женщины пояснил, что они праздновали его 55-летие, арендовали шар с инструктором. В ходе полета оторвался шланг от горелки и на пострадавшей вспыхнула одежда.

Пока шар спускался на землю, женщина изнывала от боли. Ее муж также обратился к медикам.

Ранее сообщалось, что в Москве трое детей пострадали из-за вспыхнувшего в трехкомнатной квартире электросамоката.

Дети 4 и 9 лет, а также семимесячный младенец, были госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.

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    Анна Щербакова
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