В Москве трое детей пострадали из-за вспыхнувшего в квартире электросамоката

В Москве трое детей пострадали из-за загоревшегося в квартире электросамоката

В Москве трое детей пострадали из-за вспыхнувшего в трехкомнатной квартире электросамоката. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает МЧС в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Минской. Уточняется, что площадь пожара не превысила 1 квадратного метра. «Благодаря тому, что семья еще не спала, удалось избежать трагедии», — говорится в заявлении ведомства.

Дети 4 и 9 лет, а также семимесячный ребенок, госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей. Другие подробности случившегося не приводятся.

В мае в Санкт-Петербурге электросамокат взорвался прямо во время движения. Пострадал 45-летний мужчина — его доставили в реанимацию с ожогами задней поверхности бедер и поясницы.