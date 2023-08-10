Китайская компания решила поставлять в рестораны мясо из пробирки

Reuters: китайская CellX начала производство искусственного фарша для ресторанов

Китайская компания CellX запустила в Шанхае пилотное производство искусственного мяса для ресторанов. Компания уже представила властям и инвесторам образцы блюд, созданных в пробирке из животных клеток, сообщает Reuters.

Первыми образцами, которые решили создавать в лаборатории CellX, стали кебабы и мясной фарш. Каждое блюдо обходится менее чем в 100 юаней (13,87 доллара), на ранних этапах производства себестоимость фунта искусственного мяса составляет около 100 долларов, заявил гендиректор компании Цзилиан Ян.

В пилотном режиме завод может производить всего пару тонн мяса в год. Однако, выйдя на полную мощность, коммерческое предприятие к 2025 году сможет выпускать сотни тонн мяса, заявил представитель компании. Увеличение объемов производства необходимо, чтобы сделать мясо дешевле. По словам президента Archer-Daniels-Midland Летисии Гонсалвес, CellX должна достичь уровня цен в 2,92 доллара за фунт, чтобы быть конкурентоспособной.

Основанная в 2020 году CellX — один из лидеров по производству мяса, выращенного в лабораторных условиях. Китай при этом считается перспективным рынком для подобных продуктов, так как он потребляет мяса больше, чем другие страны. При этом стоимость биореакторов, в которых выращивается мясо, в КНР значительно ниже, чем в США или Европе.

В июне 2023-го два американских стартапа впервые получили официальное разрешение от Минсельхоза США на продажу искусственного куриного мяса, выращенного в лаборатории из клеток птиц. Upside Foods и Good Meat будут поставлять альтернативное мясо в рестораны в Вашингтоне и Сан-Франциско. Сначала компании планируют производить до 50 тысяч фунтов культивируемых мясных продуктов в год, а потом — расширить производство до 400 тысяч фунтов в год и продавать продукцию в крупные торговые точки.

В России также говорят о необходимости развивать производство альтернативного мяса. Однако сначала потребителям нужно поменять «ментальность» по отношению к этому продукту. Начать гражданам предложили с добавления мяса личинок мухи в рационе. По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, граждане могут оценить такое блюдо.