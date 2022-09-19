Россиянам предложили менять ментальность и привыкать есть личинки

Глава Минпромторга Мантуров предложил россиянам привыкнуть к идее есть личинки мух

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в России необходимо развивать производство альтернативного мяса, для чего потребителям нужно менять «ментальность» по отношению к этому продукту. Его слова, произнесенные на выставке Innofood, передает РБК.

Например, вице-премьер предлагает россиянам привыкнуть к идее использования мяса личинок мухи в своем рационе. Мантуров рассказал, что, добавляя в еду белок черной львинки, некоторые страны мира и в том числе Россия идут в ногу со временем. По его мнению, граждане могут оценить такое блюдо. «Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может "зайти". Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», — заявил он.

Такими словами Мантуров отреагировал на представленные на выставке бургеры с котлетой, которая состоит из альтернативного мяса с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы (растительная замена яиц) от компании Modern Food Technology. Он также заявил, что как потребитель хочет «продолжать экспериментировать и потреблять в своем рационе» альтернативное мясо, хотя признался, что пока еще «адаптируется» к предложениям производителей такого продукта.

В ходе выставки министр промышленности также рассказал о важности внедрения программы фудшеринга в России. Речь идет о проекте, согласно которому магазины могут передавать малоимущим гражданам продукты с истекающим сроком годности. Сейчас идею уже поддержали торговые сети Х5 Retail Group и «Магнит». По словам организации «Фудшеринг», которая предложила соответствующую инициативу, при отмене НДС на продукцию, которую отправляют на благотворительность, каждый год можно будет спасать не менее одного миллиона тонн еды. Это позволит обеспечить едой 18 миллионов нуждающихся.