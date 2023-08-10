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05:29, 10 августа 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за попытку перейти на сторону ВСУ

Жителя Приамурья арестовали на два месяца за намерение воевать на стороне ВСУ

Благовещенский городской суд

Суд Благовещенска назначил арест на два месяца жителю Приамурья, намеревавшегося перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россиянину вменяют статью о государственной измене, передает пресс-служба городского суда.

Согласно материалам уголовного дела, мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, он представляет повышенную опасность для общества. За подобные преступления предусмотрен срок более десяти лет заключения.

Ранее во Владимирской области пытавшегося перейти на сторону ВСУ мужчину обвинили в госизмене. Он неоднократно направлял свою анкету в запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"», чтобы в ее составе участвовать в военных действиях против РФ.

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    Александра Синицына
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