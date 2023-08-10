Россиянина арестовали за попытку перейти на сторону ВСУ

Жителя Приамурья арестовали на два месяца за намерение воевать на стороне ВСУ

Благовещенский городской суд

Суд Благовещенска назначил арест на два месяца жителю Приамурья, намеревавшегося перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россиянину вменяют статью о государственной измене, передает пресс-служба городского суда.

Согласно материалам уголовного дела, мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, он представляет повышенную опасность для общества. За подобные преступления предусмотрен срок более десяти лет заключения.

Ранее во Владимирской области пытавшегося перейти на сторону ВСУ мужчину обвинили в госизмене. Он неоднократно направлял свою анкету в запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"», чтобы в ее составе участвовать в военных действиях против РФ.