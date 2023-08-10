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13:41, 10 августа 2023Наука и техника

Ресурс складных смартфонов проверили на видео

The Verge: Samsung Galaxy Z Flip 5 выдержал 400 000 циклов складывания

Кадр: Mrkeybrd / YouTube

YouTube-блогер под ником Mrkeybrd проверил ресурс новых складных смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

В ходе прямой трансляции участники команды YouTube-канала складывали и раскладывали экраны смартфонов. В эксперименте участвовали Samsung Galaxy Z Flip 5 и Motorola Razr 40 Ultra. В конце трансляции, которая продолжалась несколько суток, оба девайса вышли из строя.

Блогер отметил, что аппарат от Motorola сломался раньше — его шарнир повредился через 126 266 циклов. Galaxy Z Flip 5 продержался дольше — конструкция вышла из строя лишь после 401 146 цикла складывания и раскладывания. Из этого специалист сделал вывод, что если устройства складывать около 100 раз в день, то ресурса шарнира Galaxy Z Flip 5 хватит на 10 лет, Razr 40 Ultra — 3,5 года.

Автор подчеркнул, что его эксперимент более приближен к реальным условиям использования, чем подобные проверки от производителей, которые тестировали аппараты с помощью роботизированного оборудования. Так, в ходе проверки блогер опускал устройства в воду, разбивал над дисплеем яйца и опускал девайсы в муку.

Ранее инсайдеры рассказали, что миллион пользователей приобрели складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5 в Южной Корее. Производителю смартфонов удалось добиться рекордного показателя за неделю.

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    Андрей Ставицкий
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