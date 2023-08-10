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18:09, 10 августа 2023Бывший СССР

Гагин рассказал об обстановке на авдеевском направлении

Гагин: на авдеевском направлении ВС России грамотно проводят наступление

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России грамотно проводят наступление на авдеевском направлении, рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Его слова приводит РИА Новости

«На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно», — сказал он. Гагин объяснил, что командование старается экономить силы и средства и «прежде всего беречь жизни наших военнослужащих».

При этом на артемовском направлении противник не перестает атаковать. По его словам, село Клещеевка, о взятии которого неоднократно заявляла украинская сторона, контролируется ВС России.

Ранее стало известно о продвижении российских сил на купянском направлении. Войска подобрались к селу Синьковка, от которого до Купянска остается семь километров.

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    Алевтина Запольская
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