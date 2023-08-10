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14:58, 10 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России к Купянску

«Военная хроника»: ВС России осталось семь километров до Купянска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России до города Купянск в Харьковской области осталось пройти семь километров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населенных пунктов перед Купянском», — говорится в сообщении.

Стало известно, что после продвижения российских сил город и объекты украинской армии вокруг него находится в зоне поражения артиллерии.

Также сообщается, что Российская армия продвинулась в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило Вооруженные силы Украины (ВСУ) растянуть силы на этих направлениях.

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    Алевтина Запольская
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