Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:11, 9 августа 2023Бывший СССР

В ВСУ признали способность России прорвать оборону под Купянском

Генерал ВСУ Сырский признал способность ВС России прорвать оборону под Купянском

Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI / REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России проводят масштабное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Теперь цель РФ — прорвать оборону Украины, сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, передает Ura.ru с ссылкой на украинские СМИ.

«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — сказал генерал ВСУ.

Ранее на Украине признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе. По словам представителя Воздушных сил ВСУ, российские военные далеко опередили украинские войска в этой сфере, и это может быть одной из причин провального контрнаступления Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев призвали эвакуироваться из Купянска. Российские войска активно наступают в Харьковской области

    Найденный в Белом доме кокаин оставил знакомый с семьей Байдена человек

    Россиянам назвали среднюю стоимость базового комплекта вещей для школьника

    Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа

    В ВСУ признали способность России прорвать оборону под Купянском

    В Польше стремительно выросло число краж в магазинах

    Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию

    Футбольный клуб «Динамо» вырвал победу у «Краснодара» в матче Кубка России

    В Конгрессе обвинили семью Байдена в получении денег из России

    Стало известно о повышении цен на популярные напитки с 1 сентября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости