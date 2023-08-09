В ВСУ признали способность России прорвать оборону под Купянском

Генерал ВСУ Сырский признал способность ВС России прорвать оборону под Купянском

Вооруженные силы (ВС) России проводят масштабное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Теперь цель РФ — прорвать оборону Украины, сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, передает Ura.ru с ссылкой на украинские СМИ.

«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — сказал генерал ВСУ.

Ранее на Украине признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе. По словам представителя Воздушных сил ВСУ, российские военные далеко опередили украинские войска в этой сфере, и это может быть одной из причин провального контрнаступления Украины.