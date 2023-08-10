Младшая сестра Кейт Мосс снялась голой

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс снялась обнаженной и поделилась результатом с фанатами. Соответствующая публикация появилась на ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя манекенщица позировала голой, сидя на полу с горящей свечой в руках. На размещенных кадрах звезда платформы OnlyFans демонстрировала многочисленные татуировки на теле, при этом ее волосы были распущены. В то же время от аксессуаров и макияжа знаменитость отказалась.

«Прокляла своего бывшего», — подписала пост Мосс.

В июне британская актриса Мириам Маргулис приняла участие в откровенной фотосессии для журнала British Vogue. 82-летняя звезда «Гарри Поттера» позировала перед фотографом голой, при этом ее обнаженные части тела прикрывали стоявшие на столе тарелки с пирожными.