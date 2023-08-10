Экономисты оценили последствия срыва зерновой сделки

FT: срыв зерновой сделки может привести к катастрофическим последствиям

Экономисты и аналитики, оценивая последствия срыва зерновой сделки, заявили, что они могут быть катастрофическими. Об этом пишет Financial Times (FT).

Главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн заявил изданию, что отказ от зерновой сделки повышает риски для всего мира. По его словам, замены для украинского и российского зерна, экспортируемого через Черное море, нет.

Другие аналитики полагают, что прекращение зерновой сделки приведет к росту мировых цен на зерно. Это, в свою очередь, позволит России компенсировать выпадающие из-за санкций доходы.

Аналитик по сельскому хозяйству и удобрениям в консалтинговой компании CRU Энтони Риццо указал на то, что если Россия сможет убрать украинское зерно с рынка, ей удастся получить большие возможности. По его словам, значительная часть украинского урожая хранится в зернохранилищах на Украине. Их надо освободить перед сбором нового урожая.

«Я вижу игру России в том, чтобы не только ослабить финансирование Украины [за счет уменьшения экспорта зерна], но и увеличить свое собственное», — считает Риццо.

«Теперь мы знаем, что не всегда можем полагаться на Украину в вопросах поставок зерна через Черное море», — сказала глава отдела исследований сельскохозяйственного торгового дома ED&F Man Кона Хак.

Ранее в Турции заявили, что надеются на возобновление зерновой сделки после встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Это будет основной темой в запланированных переговорах лидеров.