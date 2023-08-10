Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 10 августа 2023Мир

Экономисты оценили последствия срыва зерновой сделки

FT: срыв зерновой сделки может привести к катастрофическим последствиям

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Экономисты и аналитики, оценивая последствия срыва зерновой сделки, заявили, что они могут быть катастрофическими. Об этом пишет Financial Times (FT).

Главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн заявил изданию, что отказ от зерновой сделки повышает риски для всего мира. По его словам, замены для украинского и российского зерна, экспортируемого через Черное море, нет.

Другие аналитики полагают, что прекращение зерновой сделки приведет к росту мировых цен на зерно. Это, в свою очередь, позволит России компенсировать выпадающие из-за санкций доходы.

Аналитик по сельскому хозяйству и удобрениям в консалтинговой компании CRU Энтони Риццо указал на то, что если Россия сможет убрать украинское зерно с рынка, ей удастся получить большие возможности. По его словам, значительная часть украинского урожая хранится в зернохранилищах на Украине. Их надо освободить перед сбором нового урожая.

«Я вижу игру России в том, чтобы не только ослабить финансирование Украины [за счет уменьшения экспорта зерна], но и увеличить свое собственное», — считает Риццо.

Материалы по теме:
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

«Теперь мы знаем, что не всегда можем полагаться на Украину в вопросах поставок зерна через Черное море», — сказала глава отдела исследований сельскохозяйственного торгового дома ED&F Man Кона Хак.

Ранее в Турции заявили, что надеются на возобновление зерновой сделки после встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Это будет основной темой в запланированных переговорах лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России

    Названа любимая соцсеть россиян

    Названа предложенная «Аль-Хилялем» сумма за Неймара

    Популярная российская ведущая рассказала об опыте знакомств в интернете

    Sega решила купить создателя Angry Birds

    Эстония передаст Украине огнестрельное оружие и боеприпасы

    Экономисты оценили последствия срыва зерновой сделки

    ВСУ обстреляли российский регион

    Дачников научили готовить участок к зиме

    Стало известно о поставках Су-57 с двигателями второго этапа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости