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16:09, 10 августа 2023Мир

В США назвали причину массовой сдачи в плен солдат ВСУ

Экс-советник Макгрегор: бойцы ВСУ чаще сдаются в плен после провала наступления

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще сдаются в плен, потому что им известно о гуманности российских военных. Такую причину массовой сдачи в плен украинцев в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner назвал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Командиры ВСУ смотрят на свои подразделения и видят, что там по 30, 40, 50 тяжелораненых, а их руководство говорит о невозможности их эвакуировать. Наступает момент, когда командир должен принимать решение», — сказал американский военный.

По словам Макгрегора, в рядах украинской армии известно о гуманном обращении россиян к военнопленным, что только подталкивает солдат и офицеров ВСУ к повальной сдаче в плен. «Такое положение дел неизбежно приведет к полному краху украинских войск», — подчеркнул отставной полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы пойти на Киев в случае необходимости. Он отметил, что президент России Владимир Путин не стремится к большей эскалации конфликта, поскольку он очень сдержанный человек.

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    Виктория Кондратьева
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