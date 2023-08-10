В Запорожской области назвали ракеты HIMARS неэффективными

Балицкий заявил, что ПВО в Запорожской области сбивает почти все ракеты HIMARS

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости назвал западные ракеты HIMARS неэффективными, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) в регионе сбивает их почти все.

По его словам, в самом начале спецоперации украинские войска в основном использовали ракеты «Точка-У», их сбивали легко. Потом появились HIMARS, которые сначала не могли сбивать, однако вскоре российские военные «научились с ними тоже работать». Так, из пакета в шесть ракет долетает в лучшем случае одна или ни одной, из пакета в 12 ракет иногда долетает одна.

Что касается ракет Storm Shadow, которые недавно начали поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ), в самом начале из четырех запущенных ракет долетали все четыре, потом две, сейчас долетает только одна, добавил Балицкий.

Ранее стало известно, что на Украине модернизировали советские боевые самолеты для использования ими западного вооружения, в том числе ракет Storm Shadow и AGM HARM, заявил командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Речь идет штурмовике Су-25, бомбардировщике Су-24М и истребителях Су-27 и МиГ-29.