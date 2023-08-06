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18:12, 6 августа 2023Бывший СССР

На Украине модернизировали советские самолеты для использования ракет

На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине модернизировали советские боевые самолеты для использования западного вооружения, в частности, Storm Shadow и AGM HARM. Об этом сообщает РИА Новости.

Командующий воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заслушал доклад о работе летательных аппаратов, а именно — комплексов Patriot и IRIS-T, а также провел осмотр штурмовика Су-25, бомбардировщика Су-24М и истребителей Су-27 и МиГ-29.

«Как отметил командующий воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса "воздух — поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM», — рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал дефицит оружия в ВСУ существенным. По его словам, ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Киеву систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.

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    Анастасия Астахова
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