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23:52, 5 августа 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о существенном дефиците оружия в ВСУ

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о дефиците оружия в ВСУ
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал дефицит оружия в Вооруженных силах Украины (ВСУ) существенным. Его слова приводит ТАСС.

«Его [оружия] <…> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — заявил он. В частности, отметил Подоляк, имеется определенный дефицит оборудования для разминирования.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского также добавил, что Киев хочет получить от Запада больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов. При этом, по его словам, ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Киеву систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уничтожили примерно 30 процентов западного оружия, поставленного ВСУ перед наступлением.

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    Марина Совина
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