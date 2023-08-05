В офисе Зеленского заявили о существенном дефиците оружия в ВСУ

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о дефиците оружия в ВСУ

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал дефицит оружия в Вооруженных силах Украины (ВСУ) существенным. Его слова приводит ТАСС.

«Его [оружия] <…> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — заявил он. В частности, отметил Подоляк, имеется определенный дефицит оборудования для разминирования.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского также добавил, что Киев хочет получить от Запада больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов. При этом, по его словам, ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Киеву систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уничтожили примерно 30 процентов западного оружия, поставленного ВСУ перед наступлением.