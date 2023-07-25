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12:18, 25 июля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об уничтожении около трети поставленного ВСУ западного оружия

Пушилин заявил, что ВС РФ уничтожили до 30 процентов поставленного ВСУ западного оружия

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Российские войска уничтожили примерно 30 процентов западного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед наступлением. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует РИА Новости.

«Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30 процентов. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка», — сказал он. Пушилин отметил, что текущие зафиксированные поставки западного вооружения на Украину не такие интенсивные, как перед наступлением ВСУ.

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что поставки Западом оружия Киеву затягивают конфликт. Глава государства также отметил, что запасы старого советского вооружения в некоторых странах НАТО уже опустошены в значительной степени.

19 июля администрация президента США объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов. Уточнялось, что Вашингтон в рамках следующего транша поставит Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, боевые беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и артиллерийские снаряды.

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    Кристина Есикова
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