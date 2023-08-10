В ДНР назвали самые горячие направления фронта

Гагин назвал самыми горячими направлениями запорожское, херсонское и купянское

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал самыми горячими направлениями запорожское, херсонское, купянское и несколько участков фронта в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть несколько горячих направлений. Самые горячие — это херсонское направление — это битва за острова как раз на Днепре. Если идти на север, это запорожское направление. Прежде всего один из опасных моментов — атомная электростанция», — сказал он.

Гагин подчеркнул, что украинская армия продолжает атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), применяя беспилотники. Он назвал это опасным моментом, но российские войска справляются. Другими горячими точками, по его оценкам, являются участки фронта в направлении Артемовска, Авдеевки, Марьинки, Угледара и Купянска.