Жители деревни в Перу пожаловались на нападения странных существ

ARV: жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за нападения «инопланетян»

Жители деревни в Перу на протяжении месяца жалуются на нападения «инопланетян». Об этом сообщает телеканал Al Rojo Vivo.

Как сообщили журналисты, полицейские рассматривают заявление представителей племени Икиту, которые живут к северо-востоку от Лимы. Местные жители пожаловались на нападения «двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами».

Представители племени призвали власти развернуть вооруженные силы в регионе, где происходят странные набеги. Кроме того, местные жители уточнили, что существа «неуязвимы для огнестрельного оружия» и «могут исчезать по своему желанию».

Также есть данные, что один из «инопланетян» напал на подростка и расцарапал ей шею.

В январе жительница английского графства Хэмпшир, Великобритания, Джули Баркер нашла останки загадочного существа, гуляя с собакой. Пес Баркер обнаружил необычный скелет во время прогулки по пляжу в городе Госпорт. Позже девушка поделилась фотографией скелета в социальной сети. Пользователи попытались догадаться, что за существо нашла женщина, а некоторые сравнили его с инопланетянином.