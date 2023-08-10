Живущая в Италии россиянка призналась в раздражающей ее толерантности европейцев

Блогерша «Дзена» призналась, что ее раздражает излишняя толерантность итальянцев

Живущая в Италии российская тревел-блогерша призналась, что ее раздражает излишняя толерантность европейцев. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Я не видела никаких парадов, нетрадиционных пар в публичных местах тоже не встречала (может, скрывают это конечно), но отношение итальянцев к таким нетрадиционным парам очень толерантное. Им кажется, что так правильно и надо уважительно относиться к их чувствам», — пожаловалась россиянка.

Она также рассказала, что ее знакомая итальянка возмутилась тому факту, что парень ее подруги запретил ей общаться с другой девушкой, потому что та была нетрадиционной ориентации. Блогерша ответила ей, что такой поступок бойфренда ей кажется логичным, так как большинству россиян такое не нравится, и ей тоже.

«Поэтому вот эта вот излишняя толерантность и терпимость меня раздражает», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила итальянских девушек и россиянок. По ее словам, итальянки по сравнению с россиянками слишком самоуверенные и закрытые.