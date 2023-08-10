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16:15, 10 августа 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

Старовойт показал кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела деревни Заболотовка Глушковского района со стороны Украины. Соответствующие снимки он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 10 августа.

По его словам, всего было зафиксировано восемь прилетов. В результате атаки повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, а также несколько автомобилей. О пострадавших среди местного населения не сообщается.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Приграничный российский регион регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Так 8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе.

С октября 2022 года в Курской области, а также еще в семи субъектах страны, действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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