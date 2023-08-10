Появились кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

Старовойт показал кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела деревни Заболотовка Глушковского района со стороны Украины. Соответствующие снимки он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 10 августа.

По его словам, всего было зафиксировано восемь прилетов. В результате атаки повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, а также несколько автомобилей. О пострадавших среди местного населения не сообщается.

Приграничный российский регион регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Так 8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе.

С октября 2022 года в Курской области, а также еще в семи субъектах страны, действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.