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17:25, 8 августа 2023Россия

Дрон-камикадзе упал на территории монастыря в Курской области

Губернатор Старовойт сообщил о падении дрона на территории монастыря под Курском

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

Он подтвердил, что при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ранен ребенок. По словам Старовойта, мальчика ранило осколками в предплечье и кисть рук. Он получил помощь на месте происшествия и был направлен в центральную районную больницу для осмотра.

Губернатор также показал кадры с места происшествия. На них видно осколки, оставшиеся после падения беспилотника.

Ранее появилось видео с последствиями атаки ВСУ на монастырь с прихожанами. На кадрах видно воронку диаметром около полуметра.

Удар по Горнальскому Свято-Николаевскому монастырю был нанесен днем 8 августа. В это время в монастыре находились братия и порядка десяти прихожан.

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    Константин Лысяков
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