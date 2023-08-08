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16:19, 8 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли монастырь с прихожанами в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли мужской монастырь с прихожанами в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, обстрел начался около 15:30 мск. В момент атаки в монастыре, помимо братии, находились около десяти прихожан.

На территории монастыря зафиксирован один прилет. Обстрел произвели, предположительно, из Сумской области Украины. По данным из открытых источников, монастырь расположен чуть более чем в восьмистах метрах от российско-украинской границы.

Ранее 8 августа украинские войска обстреляли село Колотиловка Белгородской области. По населенному пункту было выпущено не менее семи снарядов.

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    Алан Босиков
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