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16:39, 8 августа 2023Россия

Мальчик пострадал в ходе атаки ВСУ на монастырь в Курской области

Mash: мальчик пострадал в ходе атаки ВСУ на мужской монастырь в Курской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Мальчик пострадал в ходе атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, ребенок шел рядом с послушником, когда мина, сброшенная дроном, рухнула на землю. Осколок угодил в траву, а не в асфальт поблизости. Как утверждает Mash, это обстоятельство спасло жизни обоим.

У мальчика выявили несколько небольших ран от разлетевшихся осколков, сообщил Telegram-канал Shot.

8 августа ВСУ атаковали монастырь с прихожанами в приграничном российском регионе. По предварительным данным, обстрел велся из Сумской области Украины.

Власти Курской области произошедшее пока не комментировали.

До этого украинские войска обстреляли село Колотиловка Белгородской области.

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    Анна Щербакова
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