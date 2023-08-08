Мальчик пострадал в ходе атаки ВСУ на монастырь в Курской области

Mash: мальчик пострадал в ходе атаки ВСУ на мужской монастырь в Курской области

Мальчик пострадал в ходе атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, ребенок шел рядом с послушником, когда мина, сброшенная дроном, рухнула на землю. Осколок угодил в траву, а не в асфальт поблизости. Как утверждает Mash, это обстоятельство спасло жизни обоим.

У мальчика выявили несколько небольших ран от разлетевшихся осколков, сообщил Telegram-канал Shot.

8 августа ВСУ атаковали монастырь с прихожанами в приграничном российском регионе. По предварительным данным, обстрел велся из Сумской области Украины.

Власти Курской области произошедшее пока не комментировали.

До этого украинские войска обстреляли село Колотиловка Белгородской области.