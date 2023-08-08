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16:38, 8 августа 2023Россия

Последствия обстрела ВСУ российского монастыря с прихожанами показали на видео

Mash показал на видео последствия обстрела ВСУ курского монастыря с прихожанами

Последствия артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) монастыря с прихожанами в российском регионе показали на видео. Кадры с места публикует Telegram-канал Mash.

ЧП произошло 8 августа в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, который расположен в приграничной Курской области.

Атака велась со стороны Сумской области Украины и началась около 15:30. В это время в монастыре находились братия и порядка десяти прихожан. Зафиксирован один прилет.

По предварительным данным, при обстреле пострадал мальчик. Он шел рядом с послушником, когда мина, сброшенная дроном, упала на землю. Shot уточняет, что у него несколько небольших ран от разлетевшихся осколков.

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    Евгения Куликова
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