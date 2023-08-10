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11:26, 10 августа 2023Экономика

Ключевой ставке ЦБ в России предрекли новый рост

Экономист Кульбака предрек рост ключевой ставки ЦБ

Фото: Александр Легкий / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ), скорее всего, примет решение о повышении ключевой ставки в ходе ближайших заседаний регулятора. Таким образом кандидат экономических наук Николай Кульбака прокомментировал «Ленте.ру» слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина, ранее высказавшегося о возможности скорого повышения ключевой ставки.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам, после чего те (уже со своим дополнительным процентом) предоставляют кредиты юридическим и физическим лицам. Регулируя этот показатель, ЦБ может влиять на темпы инфляции — постоянного процесса роста цен на товары и услуги. Ключевая ставка является основным способом ведения денежно-кредитной политики и фактически определяет стоимость денег в стране.

«Повышение ключевой ставки как реакция на рост инфляции — это нормальная рыночная мера, которую применяют фактически во всех странах мира. Это способ борьбы с инфляцией, который является классическим. Поскольку инфляция начала расти, то Центробанк, который отвечает за нее, как раз этим занимается, пытается инфляцию сократить и вогнать в какие-то рамки», — напомнил специалист.

По его мнению, повышение ключевой ставки вероятно уже в ближайшее время в связи с тем.

Ранее Заботкин предрек увеличение ключевой ставки к концу года в беседе. По его словам, нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года (8,5 процента) допускает то, что ставка останется неизменной.

«Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — пояснил он.

8 августа президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли заявил, что Центральный банк повысил ключевую ставку в ответ на рост цен. Он также обратился к правительству с предложением проработать идеи по этому вопросу.

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    Кирилл Садовский
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