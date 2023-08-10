В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

Представитель СНБ США: время играет не на стороне украинцев в контрнаступлении

В контрнаступлении время играет не на стороне украинцев, но США предоставили все необходимое для успеха. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, «время играет не на стороне украинцев» и контрнаступление продвигается слишком медленно. Ведь впереди осень, и маневрировать, а также применять дроны, будет сложнее.

«В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», — заявил Кирби, добавив, что США намерены продолжать поддержку Украины и предоставление военной помощи.

Ранее в Белом доме пообещали продолжить поддержку Украины, несмотря на нежелание простых американцев, как показал опрос CNN. Согласно опросу телеканала, 55 процентов американцев считают, что США не должны одобрять расширение финансовой помощи Киеву.