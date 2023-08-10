Силовые структуры
Россиянка напала на мужа с ножом во время ссоры и попала под следствие
В Кировской области пьяная жена изрезала мужа ножом из-за ссоры
В Кировской области возбуждено дело в отношении 35-летней местной жительницы, изрезавшей 43-летнего супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, 7 августа в квартире в квартале Пригородный в Кирово-Чепецке пьяная женщина поссорилась с мужем. Она взяла нож и ударила потерпевшего в грудь и шею, нанеся серьезные ранения.
Очевидцы семейных разборок остановили россиянку и вызвали скорую ее супругу. По факту произошедшего возбуждено дело. Решается вопрос об аресте нападавшей.
Ранее стало известно, что в Приморье 27-летняя мать осколком бутылки изрезала двухлетнего сына.