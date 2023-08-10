Россиянка напала на мужа с ножом во время ссоры и попала под следствие

В Кировской области пьяная жена изрезала мужа ножом из-за ссоры

В Кировской области возбуждено дело в отношении 35-летней местной жительницы, изрезавшей 43-летнего супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 августа в квартире в квартале Пригородный в Кирово-Чепецке пьяная женщина поссорилась с мужем. Она взяла нож и ударила потерпевшего в грудь и шею, нанеся серьезные ранения.

Очевидцы семейных разборок остановили россиянку и вызвали скорую ее супругу. По факту произошедшего возбуждено дело. Решается вопрос об аресте нападавшей.

Ранее стало известно, что в Приморье 27-летняя мать осколком бутылки изрезала двухлетнего сына.