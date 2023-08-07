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19:37, 7 августа 2023Силовые структуры

Россиянка изрезала стеклом руки и спину двухлетнего сына

В Приморье 27-летняя мать осколком бутылки изрезала двухлетнего сына

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Приморском крае 27-летняя женщина изрезала двухлетнего сына, ей предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 августа мать в своей квартире стала избивать малыша сначала руками, а затем фрагментом стеклянной бутылки. Она нанесла ему множество резаных ран рук и спины. Силовики успели остановить фигурантку и задержать.

По факту произошедшего возбуждено дело. Кроме того, будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы понять, могла ли мать осознавать характер своих действий и руководить ими в момент совершения преступления.

Сейчас ребенок находится в СИЗО, решается вопрос о лишении фигурантки родительских прав.

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    Екатерина Власова
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