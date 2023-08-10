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11:18, 10 августа 2023Россия

Крымчан предупредили об утилизации боеприпасов

Советник Аксенова Крючков предупредил жителей Крыма об утилизации боеприпасов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Советник главы Республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков предупредил жителей полуострова о предстоящей утилизации боеприпасов. Соответствующий пост в четверг, 10 августа, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что утилизацию будут проводить в населенных пунктах Ленинского района, в поселках городского типа Кировское и Октябрьское, а также в городе Старый Крым с 12:00 до 15:00.

«Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Крючков.

Аналогичные мероприятия проводились на территории региона днем ранее, 9 августа. В связи с этим крымчане могли слышать громкие звуки, объяснял Крючков.

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    Евгения Куликова
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