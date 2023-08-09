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12:05, 9 августа 2023Россия

Власти Крыма объяснили громкие звуки на полуострове

Советник Аксенова Крючков объяснил звуки взрывов в Крыму утилизацией боеприпасов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Громкие звуки, которые могли слышать жители Крыма, связаны с утилизацией боеприпасов. Так объяснил хлопки советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые слышали жители Старого Крыма — утилизация боеприпасов на полигоне», — сообщил советник Сергея Аксенова.

О звуках взрывов днем ранее, 8 августа, тоже сообщали жители Крыма. Крючков тогда заверял, что специалисты также занимаются утилизацией боеприпасов.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил появление дыма возле Севастопольской бухты. По его словам, он связан с проведением тренировки флота. Развожаев пояснил, что флот проводит тренировку расчетов радиационной, химической и биологической защиты.

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    Анастасия Шейкина
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