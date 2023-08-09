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10:11, 9 августа 2023Россия

Власти объяснили появление дыма возле Севастопольской бухты

Развожаев объяснил появление дыма возле Севастопольской бухты тренировкой флота
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Появление дыма возле Севастопольской бухты связано с проведением тренировки флота. Такое объяснение жителям дал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Власти заверили севастопольцев, что в городе все спокойно. Развожаев пояснил, что флот проводит тренировку расчетов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

5 августа губернатор рассказал, что беспилотник близ Севастополя уничтожен силами флота. Тогда Развожаев отметил, что дрон уничтожили далеко от берега в севастопольской морской зоне.

Еще раньше в районе Кара-Кобы в Крыму сбили беспилотник. На месте инцидента произошел подрыв, загорелись трава и кустарники.

На видеокадрах с места падения устройства был виден высокий столб дыма. Очевидцы утверждали, что слышали взрыв в Севастополе, Инкермане и Бахчисарайском районе.

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    Анна Щербакова
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