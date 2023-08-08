Власти Крыма объяснили звуки взрывов

Советник главы Крыма Крючков объяснил звуки взрывов утилизацией боеприпасов

Звуки взрывов, которые могли слышать жители города Джанкой и поселка Октябрьское, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Ситуация под контролем специальных служб», — пояснил он и призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее в августе в районе Керченского пролива произошел взрыв. В районе села Яковенково крымчане слышали громкие звуки, от которых дрожали стекла. Отмечалось, что освещение на Крымском мосту было выключено в целях безопасности. Крючков заявил, что атаки на Крымский мост и в его окрестностях не было.

В ночь на 4 августа полуостров атаковали 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны России, 10 из них сбила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные 3 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.