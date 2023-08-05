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01:52, 5 августа 2023Россия

В районе Керченского пролива произошел взрыв, власти полуострова не подтвердили атаку на Крымский мост. Что известно?

Советник главы Крыма Крючков: атаки непосредственно на Крымский мост не было
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Telegram-канал SHOT

В районе Керченского пролива произошел взрыв, об этом сообщают Telegram-каналы Mash и SHOT со ссылкой на очевидцев.

По их данным, местные жители слышали громкие звуки, от которых дрожали стекла, в районе села Яковенково в Крыму. Отмечалось, что освещение на Крымском мосту было выключено в целях безопасности.

До этого, в 23:26 Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил о перекрытии движения автотранспорта по магистрали в обе стороны.

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Власти Крыма не подтвердили атаку на Крымский мост

Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что атаки на Крымский мост и в его районах не произошло.
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Чиновник уточнил, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, не имели отношения к Крымскому мосту.

Он добавил, что в случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал «Тревога» в районе магистрали из-за угрозы атаки объявляется не первый раз, иногда два или три раза в день, подчеркнул Крючков, попросив не нагнетать. Он также не подтвердил информацию о взрывах.

Советник главы Крыма отметил, что в настоящее время в сети появилось большое количество фейков по поводу атаки на Крымский мост и не только. Он заявил, что эти провокации устраивает украинская сторона, призвав доверять только официальной информации.

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Об атаке морских дронов на мост сообщил запорожский чиновник Рогов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Крымского моста происходит массированная атака морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В данный момент идет массированная атака боевых дронов на Крымский мост. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона

Владимир Роговпредседатель движения «Мы вместе с Россией»

Запорожский чиновник добавил, что происходит атака беспилотников с воздуха, работают системы противовоздушной обороны.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале уточнил, что ознакомлен с данными, которые приводит Рогов.

Да, мы читаем лидеров мнений Запорожской области. Пытаемся понять про какой мост они пишут

Олег Крючковсоветник главы Крыма

О взрыве в районе Крымского моста также сообщал военный корреспондент Юрий Котенок. По его информации, ВСУ пытались атаковать объект при помощи морских беспилотников.

Военкоры рассказали, что морской дрон врезался в танкер

«Военкоры Русской Весны» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник, близкий к Росморречфлоту сообщили, что морской дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива. Уточняется, что официального подтверждения данной информации в настоящее время не поступало.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что власти полуострова не отвечают за якорные стоянки и не могут подтвердить или опровергнуть поступившие данные.

Коллеги, крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки. Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе. Спасибо за понимание

Олег Крючковсоветник главы Крыма

Позднее военкор Юрий Котенок в Telegram-канале заявил, что в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке.

Судно осталось на плаву. Экипаж жив, затоплено машинное отделение

Юрий Котеноквоенный корреспондент

Информацию также подтвердил Владимир Рогов. По его сведениям, в результате взрыва нескольких членов экипажа посекло осколками.

Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители посчитали взрывом в районе населенном пункте Яковенково недалеко от Крымского моста

Владимир Роговпредседатель движения «Мы вместе с Россией»

Также стало известно, что спасатели выдвинулись из Новороссийска к месту предполагаемой атаки дрона по танкеру в Керченском проливе. Об этом сообщили в Морском спасательном подцентра Тамани.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

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    Марина Совина
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