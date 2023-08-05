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01:32, 5 августа 2023Россия

В Крыму опровергли информацию о взрывах в районе Крымского моста

Советник главы Крыма Крючков: атаки непосредственно на Крымский мост не было
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атаки непосредственно на Крымский мост не было, заявил в Telegram-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

По его словам, мост закрыт из-за угрозы атаки, предупреждение о которой было дано два-три раза за день. Крючков отметил, что все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности. «Еще раз, атаки непосредственно на Крымский мост и взрывов в его районе не было», — опроверг политик информацию об инцидентах.

Вечером в пятницу, 4 августа, стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено.

Позже военный корреспондент Юрий Котенок рассказал о взрыве в районе моста. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мост.

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    Марина Совина
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