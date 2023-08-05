В Крыму рассказали о громких звуках в районе Керчи

Крючков: громкие звуки в районе Керчи не связаны с атакой на Крымский мост

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале рассказал о громких звуках в районе Керчи. Он заверил, что они не имели отношения к очередной попытке атаки Крымского моста.

«Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки», — заявил Крючков.

Политик подчеркнул, что после снятия угрозы атаки движение по Крымскому мосту возобновится.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.