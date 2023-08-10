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10:18, 10 августа 2023Бывший СССР

Украина возложила надежды на турецкую дипломатию

Глава МИД Украины Кулеба: Эрдоган может помочь с возобновлением зерновой сделки

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины возложило надежды на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в возобновлением экспорта украинского зерна. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della sera.

«Да, я думаю, что он (Эрдоган — прим. «Ленты.ру») может. Мы знаем, что турецкая дипломатия работает с российской. Тем временем мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и другой продукции, минуя Черное море», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что сделка была заключена при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Эрдогана. «Нам нужен определенный творческий потенциал, чтобы найти решения. Мы будем искать условия любыми способами, но на данный момент они отсутствуют», — заключил министр.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен продолжить отправлять суда с зерном по Черному морю, несмотря на выход России из зерновой сделки. «Откуда выходила Россия — нам по барабану», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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