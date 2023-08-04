В Киеве заявили о планах продолжить отправлять зерно по Черному морю

Секретарь СНБО Украины: Киев продолжит отправлять суда с зерном по Черному морю

Киев намерен продолжить отправлять суда с зерном по Черному морю, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

«Откуда выходила Россия — нам по барабану. Потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, ни у кого спрашивать разрешения не собираемся», — заявил Данилов в эфире «Украинского радио».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не откроет рынок для украинского зерна после окончания срока действия зерновой сделки. По его словам, поставки украинского зерна будут только во вред интересам польских фермеров.