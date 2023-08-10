Ребенок рассказал о насилии и избиениях в российском детском лагере

В Екатеринбурге дети избивали и насиловали 7-летнего мальчика в лагере

В Екатеринбурге семилетний мальчик рассказал родителям о насилии и избиениях в детском лагере «Уральские Самоцветы». Об этом сообщает E1.RU.

Родители купили сыну путевку почти на две недели в лагерь «Уральские Самоцветы» за 15 тысяч рублей, начитавшись положительных отзывов об этом месте. По приезде у мальчика и других детей забрали телефоны и выдали всего один раз за смену. Вожатые отправляли родителям фотографии, на одной из которых мама заметила у сына синяки на ногах, но списала все на детскую неуклюжесть.

После возвращения из лагеря ребенок рассказал, что там его избивали и насиловали другие дети. По словам мальчика, обидчиков было четверо. Сначала родители обратились к руководству детского лагеря и попросили разобраться в ситуации, но от администрации «Уральских Самоцветов» никакой реакции не последовало, поэтому мама и папа мальчика написали заявление в полицию.

По словам мамы пострадавшего, педагоги и сотрудники детского лагеря знали о происходящем. На этом фоне родители мальчика намерены подать в отношении организации гражданский иск.

Ранее в Невинномысске Ставропольского края школьника избили полотенцем до частичной потери зрения в детском летнем лагере «Гренада».