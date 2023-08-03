Российского школьника избили полотенцем до потери зрения в летнем лагере

В Невинномысске школьника избили полотенцем до потери зрения в летнем лагере

В Невинномысске Ставропольского края школьника избили полотенцем до частичной потери зрения в детском летнем лагере «Гренада». Об этом рассказала сестра пострадавшего россиянина в группе «Подслушано Невинномысск» в Telegram-канале.

Девушка пояснила, что все произошло ночью 2 августа. По ее словам, сверстники напали на ее брата после отбоя. Они стали бить мальчика мокрым полотенцем, связанным в узел. Удары пришлись ему по глазам.

«Сейчас он находится в глазной микрохирургии в Ставрополе, видит только контуры предметов, и неизвестно, будет ли он видеть дальше, и неизвестно, что вообще ждет, врачи ничего не могут сказать», — отметила родственница. В момент происшествия вожатых поблизости не было, и дети были предоставлены сами себе, утверждает она.

Сестра пострадавшего призвала привлечь к ответственности виновных. Ситуацией в лагере «Гренада» уже заинтересовался губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что правоохранительные органы начали проводить проверку.

«Минобразования края совместно с администрацией города начали проверку в лагере. В ситуации разбираются краевой уполномоченный по правам ребенка Светлана Викторовна Адаменко, представители комиссии по делам несовершеннолетних», — написал глава региона в Telegram-канале.

Владимиров распорядился досконально проверить работу персонала в учреждении.

Ранее сообщалось, что подростки жестоко избили и оттаскали за волосы сверстницу в детском лагере в Челябинской области.