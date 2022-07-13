Российские подростки оттаскали сверстницу за волосы в лагере и попали на видео

Подростки жестоко избили и оттаскали за волосы сверстницу в детском лагере под Челябинском

Подростки жестоко избили и оттаскали за волосы сверстницу в детском лагере «Уральские зори» в Челябинской области. Видео с места было опубликовано на сайте KP.RU.

На появившихся кадрах видно, как рыдающую школьницу бьют ногами по голове. Одна из обидчиц девочки ударяет ее о кровать. Свои издевательства российские подростки со смехом фиксируют на камеру мобильного телефона.

О конфликте девочки со сверстниками стало известно ее матери. Жительница Магнитогорска пояснила, что ролик с избиением начали распространять в чатах детского лагеря. «Мой ребенок отдыхал в "Уральских зорях", и все бы ничего, все понравилось, но вчера он поделился со мной вот таким видео», — написала женщина в группе «Черное&Белое. Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Россиянка предположила, что администрация детского лагеря ничего не знала о конфликте. Пользователи в комментариях к посту посоветовали женщине обратиться в правоохранительные органы.

Позже руководство «Уральских зорь» заявило, что уже определило имена и фамилии участников потасовки. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области пояснили, что полицейские изучили видео, размещенное в соцсетях.

Они установили, что все произошло в июне, в конце первого заезда отдыхающих. С подростками и их родителями проводили профилактическую беседу.

Ранее школьники в Нижнем Тагиле толпой избили четырех сверстников из-за электронной сигареты.