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После жестокого избиения школьницы в российском детском лагере началась проверка

Прокуратура начала проверку после избиения сверстниками школьницы в лагере под Челябинском
Начало событий в новости Российские подростки оттаскали сверстницу за волосы в лагере и попали на видео

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура Челябинской области начала проверку после жестокого избиения сверстниками школьницы в детском лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По сведениям прокуратуры, в соцсетях распространили видеоролик из российского детского лагеря, на котором дети таскают за волосы девочку и бьют ее головой о кровать.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны должностных лиц учреждения и полноте принимаемых мер в части профилактики правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее в Партизанском районе Приморского края подростки избили школьницу до крови и сняли это на видео.

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Анна Щербакова
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