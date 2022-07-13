После жестокого избиения школьницы в российском детском лагере началась проверка

Прокуратура начала проверку после избиения сверстниками школьницы в лагере под Челябинском

Российские подростки оттаскали сверстницу за волосы в лагере и попали на видео

Начало событий в новости Российские подростки оттаскали сверстницу за волосы в лагере и попали на видео

Прокуратура Челябинской области начала проверку после жестокого избиения сверстниками школьницы в детском лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По сведениям прокуратуры, в соцсетях распространили видеоролик из российского детского лагеря, на котором дети таскают за волосы девочку и бьют ее головой о кровать.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны должностных лиц учреждения и полноте принимаемых мер в части профилактики правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее в Партизанском районе Приморского края подростки избили школьницу до крови и сняли это на видео.